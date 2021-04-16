Россияне принялись скупать дорогую одежду вопреки пандемии

Россияне принялись скупать дорогую одежду люксовых марок вопреки кризису, возникшему на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Специалисты издания проанализировали доступную бухгалтерскую отчетность российских подразделений глобальных люксовых брендов за 2020 год. Выяснилось, что пять из девяти марок, самостоятельно работающих в России, в прошлом году смогли увеличить продажи внутри страны. Отчасти этому способствовали закрытые границы с Европой.

Так, лидером стал бренд Christian Dior Couture — его продажи увеличились почти на 49 процентов, а выручка достигла 5,3 миллиарда рублей. Отмечается, что марка обновила и свой прошлогодний рекорд по росту выручки: если в 2019 году продажи увеличились на 1,1 миллиарда рублей, то в 2020-м — на 1,7 миллиарда рублей.

Бренд Prada также показал один из лучших результатов: россияне подняли его продажи на треть, благодаря чему выручка дошла до 3,9 миллиарда рублей.

По словам генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, российский сегмент роскоши потерял на продажах значительно меньше, чем игроки среднего и массового сегментов. Согласно ее данным, сокращение потребления одежды люксовых марок оценивается в 15 процентов, обуви и аксессуаров — в 12 процентов по сравнению с 2019 годом.

Более того, на данный момент у таких крупных магазинов, как ГУМ и ЦУМ, рост продаж увеличился, несмотря на отсутствие иностранного турпотока. Помимо этого, вырос трафик в российских аутлетах: он ежемесячно нарастает на 20 процентов, в то время как поток посетителей в обычных торговых центрах падает.

В пресс-службе ЦУМа также отметили повышенный спрос клиентов на онлайн-шопинг: в 2020 году, в сравнении с 2019-м, продажи интернет-магазина выросли на 90 процентов.

В январе россияне массово бросились скупать шубы за десятки тысяч рублей. Согласно данным «Платформы ОФД», в период с 1 по 20 января 2021 года продажи шуб и меховых изделий выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Отмечается, что средний чек при покупке составил 26 080 рублей.