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Послу США объяснили в Кремле ответ России на американские санкции

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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Помощник президента России Юрий Ушаков пригласил посла США в Москве Джона Салливана в Кремль и изложил ему ответные меры России на новые санкции США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ответные действия России с Совбезом обсудил президент Владимир Путин.

15 апреля президент США Джо Байден распорядился о новых ограничениях против России. Санкции вводятся якобы из-за враждебной активности РФ в киберсфере, ее вмешательстве в выборы в США или других иностранных государствах.

В рамках нового пакета санкций США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне. Ограничения также введены против 16 организаций и 16 физических лиц. Под санкции попали восемь физических и юридических лиц, имеющих отношение к Крыму, включая членов правительства республики.

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