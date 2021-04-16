Турист уронил в озеро телефон и спустя год нашел его в идеальном состоянии

Турист уронил свой телефон в воду во время пребывания на озере и нашел его спустя год в идеальном состоянии. Об этом пишет 9to5Mac.

15 марта 2020 года турист по фамилии Чен катался на сап-борде на озере на Тайване. Мужчина поместил свой телефон в водонепроницаемый чехол и повесил на шею. В один из нескольких раз, когда Чен терял равновесие и падал в воду, он потерял свой iPhone.

Однако из-за самой сильной за 50 лет засухи в водоеме резко упал уровень воды, и 2 апреля 2021 года Чен получил уведомление от местных жителей, которые нашли его смартфон на дне пересохшего озера. Обрадовавшись, мужчина поспешно вернулся на курорт, чтобы узнать, в каком состоянии его техника.

Когда Чен вынул телефон из загрязненного чехла, то обнаружил, что iPhone в идеальном состоянии — он заряжался, и его операционная система была исправна.

Своей историей мужчина поделился в социальных сетях. Пользователи порадовались за Чена. «Потрясающе! Если бы вы его не нашли, то могли бы стать археологом», «Производитель телефона должен сделать вас деловым партнером», «Вы легенда», «Продажи водонепроницаемых чехлов резко растут вверх», — шутили они.

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