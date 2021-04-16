Небинарная дочь Михаила Ефремова взяла имя Сергей

Небинарная дочь российского актера Михаила Ефремова Анна Мария взяла имя Сергей. Об этом журналистка Анна Монгайт сообщила в своем Facebook-аккаунте.

«Написала вчера пост, как Сережа Ефремов (бывшая Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную. Аудитория посчитала, что я тем самым его унижаю, хотя пост был о том, как тяжело в такой ситуации согласовать интервью, когда тебе ставят неисполнимые условия. Ох», — высказалась телеведущая.

По всей видимости, речь идет о передаче «Женщины сверху», которая выходит на канале «Дождь» с 2015 года. Монгайт ведет ее вместе с Полиной Милушковой и Ксенией Мироновой.

В декабре Анна Мария Ефремова заявила, что идентифицирует себя как небинарную персону. "Здравствуйте, меня зовут Аэм Тиллмари, пожалуйста, обращайтесь ко мне в мужском роде": такая формулировка для обычного человека пока звучит странновато, поэтому я не употребляю ее в бытовых ситуациях, в магазине или такси, но говорю так при знакомстве с людьми, в которых чувствую ауру безопасности», — сказала дочь Ефремова в интервью.

В сентябре 2020 года она также вспомнила, как совершила каминг-аут перед отцом, рассказав, что ей нравится девушки. По ее словам, это произошло в 2011 году.