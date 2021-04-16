ФСБ задержала участника запрещенной организации с тротиловой шашкой

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, в настоящее время с задержанным проводятся оперативные мероприятия.

28-летнего сторонника украинских боевиков задержали 13 апреля в поселке Коммаяк Ставропольского края, уточняет Telegram-канал Wargonzo. У мужчины изъяты 200-граммовая тротиловая шашка и холодное оружие.

По данным следствия, подозреваемый планировал подорвать емкости с хлором на мясокомбинате в городе Новопавловск по указанию своих сообщников. После диверсии мужчина планировал скрыться на Украине.