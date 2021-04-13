Гражданина Украины задержали за подготовку россиянина в диверсанта

В Норильске задержали гражданина Украины по подозрению в вербовке местных жителей в запрещенную на территории России организацию «Правый сектор». Об этом сообщает РЕН ТВ.

У задержанного изъяты документы, свидетельствующие о его связях с Вооруженными силами Украины.

По данным следствия, украинец обещал жителю Норильска две тысячи долларов, если тот отправится в Донбасс в качестве диверсанта. Но перед поездкой завербованный должен был удалить свои данные из соцсетей, согласно инструкции подозреваемого. Он же снабдил норильчанина новым номером телефона.

РЕН ТВ публикует оперативное видео задержания гражданина Украины.

На кадрах один мужчина сидит на диване, второй лежит на полу.