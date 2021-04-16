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Названо число уголовных дел о заражении россиян коронавирусом

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В России возбудили 80 уголовных дел из-за заражения коронавирусом по неосторожности. Такое число назвал первый замглавы МВД Александр Горовой. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что в стране усилили ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которое влечет за собой опасность для других людей. По словам Горового, уже 23 уголовных дела возбудили за распространение ложных сведений об эпидемиологических угрозах.

Ранее полиция завела уголовное дело после массовой утечки данных переболевших коронавирусом москвичей, которая подтвердилась в конце 2020 года. Дело возбуждено по части 1 статьи 273 УК РФ («Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»).

Утечка обнаружилась 9 декабря 2020 года. Передачу данных допустили сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов.

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