Полиция завела уголовное дело после массовой утечки данных переболевших COVID-19

Полиция завела уголовное дело после массовой утечки данных переболевших коронавирусом москвичей, которая подтвердилась в конце 2020 года. Об этом сообщает председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 273 Уголовное кодекса РФ («Создание, распространение или использование компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации»). На данный момент виновных в инциденте ищут.

Утечка данных подтвердилась 9 декабря 2020 года. Отмечалось, что передачу данных третьим лицам допустили сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов. Проверка тогда не выявила взлома систем правительства Москвы.