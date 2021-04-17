В правительстве отклонили идею об отпуске для отцов новорожденных

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС.

В комиссии указали, что сейчас отцы при рождении ребенка по законодательству могут оформить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. При этом в новом законопроекте нечетко определена правовая сфера предлагаемого нового вида выходных.

«В законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам, который предполагается предоставить отцу на основании листка нетрудоспособности», — поясняется в отзыве.

Кабмин указал, что такая неопределенность приведет к трудностям в правоприменении. Кроме того, для реализации законопроекта, необходимы дополнительные средства из бюджета, а автор (депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов — прим. «Ленты.ру») не указал источники, через которые будет возможно финансирование. «Это является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ», — сказали в комиссии.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил давать отцам короткий оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Таким образом, по мнению депутата, мужчины получат время для поддержки своих жен после родов.