Россияне перечислили сферы работы для быстрого карьерного роста

Быстрее достичь руководящих должностей, по мнению россиян, можно в сфере ресторанов и кафе. Такую сферу работу для быстрого карьерного роста назвали в опросе сервиса «Работа.ру», передает РБК.

О том, что достичь руководящей должности проще всего в сфере ресторанов и кафе, заявили 26 процентов опрошенных. При этом лучшими городами для развития такой карьеры назвали (74 процента), Санкт-Петербург (55 процентов), Сочи (23 процента), Новосибирск и Екатеринбург (по 20 процентов).

Сфера IT оказалась лучшей для 24 процентов опрошенных. В качестве города, наиболее подходящего для работы в этой области, большинство россиян назвали Москву (82 процента). Следом идут Санкт-Петербург (66 процентов), Новосибирск (27 процентов), Екатеринбург (24 процента) и Казань (18 процентов).

Чуть меньше респондентов (23 процента) заявили об отраслях производства и промышленности как наиболее подходящие для быстрой карьеры. По мнению респондентов, проще всего достичь руководящей должности можно в Москве (72 процента), Санкт-Петербурге (53 процента), Новосибирске, Екатеринбурге (по 22 процента), а также в Краснодаре (18 процентов).

Далее 22 процента назвали сферу маркетинга, рекламы и PR. В топ-5 городов, наиболее подходящих для развития в этой сфере, вошли Москва (82 процента), Санкт-Петербург (64 процента), Новосибирск (24 процента), Екатеринбург (23 процента) и Сочи (19 процентов).

Также в качестве лучших сфер для быстрого построения карьеры были названы отрасль банков, финансов и инвестиций (20 процентов), транспорт (19 процентов), строительство (18 процентов), охрану (11 процентов), ретейл (11 процентов), образование (8 процентов) и медицину (5 процентов).

Ранее были названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц. В первую десятку работ с «космическими» зарплатами вошли ставки брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до налоговых вычетов), гендиректора международного бизнеса (от 800 тысяч до 1,5 миллиона соответственно), директора по развитию рекламного бизнеса (от 400 тысяч до 3 миллионов рублей).