Франция призвала Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации напряженной ситуации на украинской границе. Политик заметил, что существующий порядок является контрпродуктивным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

«Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас обстановка и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы», — отметил президент Франции в своем заявлении.

Ранее Макрон выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Он заявил о необходимости соблюдения минских договоренностей, а также выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов.

Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль заявляет о пугающей обстановке в Донбассе и призывает власти Украины выполнить Минские соглашения.