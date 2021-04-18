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Франция призвала Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной

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Доминик Бутен / РИА Новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Россию к деэскалации напряженной ситуации на украинской границе. Политик заметил, что существующий порядок является контрпродуктивным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

«Я думаю, что эта ситуация неприемлема, и Россия должна осуществить деэскалацию ситуации, это очевидно. Сложившаяся сейчас обстановка и уровень напряженности абсолютно контрпродуктивны и неприемлемы», — отметил президент Франции в своем заявлении.

Ранее Макрон выразил желание провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время. Он заявил о необходимости соблюдения минских договоренностей, а также выразил решимость найти «прочное политическое решение конфликта» на юго-востоке Украины.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов.
Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в регионе. Кремль заявляет о пугающей обстановке в Донбассе и призывает власти Украины выполнить Минские соглашения.

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