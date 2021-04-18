«Роскосмос» захотел создать людей со сверхспособностями для дальнего космоса

«Роскосмос» планирует в этом году изучить вопрос изменения организма человека для полетов в дальний космос. Об этом агентству ТАСС рассказал исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, будут открыты научно-исследовательские работы по трансформированию человека «на уровне генной инженерии и клеточных технологий», а также по медицинскому воздействию на отдельные органы. В частности, планируется создать медицинские препараты, которые позволят организму справиться с влиянием космической радиации на нервную систему. «Уже есть наработки по временному изменению свойств организмов грызунов: им вводят препарат, после чего у организма на какое-то время появляются "сверхспособности», — рассказал он.

К исследованиям собираются привлечь Российскую академию наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Федеральное медико-биологическое агентство и медицинские учреждения Минздрава. Результаты исследований «Роскосмос» готов забрать на внедрение.

В сентябре 2020 года ученые рассказали о влиянии длительного пребывания в космосе на структуру головного мозга. В результате нахождения в невесомости в течение определенного времени распределение белого и серого вещества в мозге изменяется. Также увеличиваются желудочки головного мозга, и в них становится больше спинномозговой жидкости. Исследователи полагают, что таким образом нервная система приспосабливается и уделяет больше внимания тем областям мозга, которые отвечают за контроль движений и ощущение положения различных частей тела относительно друг друга.

Ранее российские исследователи вместе с коллегами из Канады раскрыли влияние полета в космос на белковый состав крови. В частности, они установили, что организм человека реагирует на невесомость как на болезнь, а иммунная система включает всевозможные защитные механизмы.