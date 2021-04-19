Россиянка заперла в квартире 40 кошек и ушла в запой на два месяца

Жительница Челябинска оставила в своей квартире 40 кошек без еды и воды, а сама ушла в запой на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Storm».

Соседи неоднократно жаловались на сильный запах из квартиры. Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили там 30 голодных кошек и несколько мертвых животных. Чтобы выжить, они начали поедать друг друга.

По словам очевидцев, после освобождения кошки побежали на улицу к лужам, чтобы напиться. В ветеринарной клинике оказались всего 20 животных, они истощены, больны. У некоторых из них переломы конечностей, черепно-мозговые травмы.

Ранее в подмосковном Талдоме нашли девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис». В МВД отметили, что обнаружить истощенного ребенка удалось после того, как полицейские погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом. У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати. Девочка не умела ходить, а в доме с ней жили 19 кошек.