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Перечислены российские регионы с высоким риском природных пожаров

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Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил российские регионы с высоким риском природных пожаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, четвертый класс опасности возникновения природных пожаров из пяти объявлен на западном побережье Каспийского моря, в том числе на востоке Волгоградской области, Калмыкии, Астраханской области, а также на юге Бурятии и Забайкальского края и юго-западе Приморья. Вильфанд подчеркнул, что такая ситуация не характерна для середины апреля.

В декабре 2020 года российские эксперты рассказали о росте числа опасных природных явлений в 2020 году, в том числе они отметили аномально теплую осень, тундровые пожары и ледяные дожди. По их словам, в будущем тенденция к увеличению опасных для климата процессов сохранится.

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