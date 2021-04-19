Жена миллионера заплатила взятку более миллиона рублей за водительские права

Жена французского бизнесмена бельгийская супермодель Джейд Форе (Jade Foret) заплатила крупную взятку за успешную сдачу экзамена по вождению. Об этом сообщает Times.

Как стало известно суду города Понтуаз, в 2015 году 30-летняя супруга управляющего партнера холдинговой компании Lagardere Арно Лагардера (Arnaud Lagardere) отдала 15 тысяч евро (более миллиона рублей) наличными, чтобы вместо нее тест сдавал подставной водитель.

По материалам дела, взятку от имени Форе экзаменатору отдал ее личный телохранитель, экзамен проводился в пригороде Парижа, коммуне Аржантей. Отмечается, что у модели уже имеется водительское удостоверение бельгийского образца, однако ей было необходимо получить его французскую версию.

В результате Форе грозит штраф в размере шести тысяч евро (532 тысячи рублей), а двум госслужащим и чиновнику, ответственному за выдачу лицензий, — тюремное заключение.

Жена бизнесмена отрицает свою вину и заявляет, что ей не было известно о действиях телохранителя. Точная дата судебного разбирательства пока не назначена.

В марте 2017 года защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау в суде португальского города Брага признался, что в 2012 году дал взятку в размере четырех тысяч евро, чтобы сдать теоретический экзамен на водительские права. Футболист отметил, что знал ответы только на половину вопросов, однако экзаменатор подсказывал ему с помощью жестов.