Собака раскопала могилу в надежде воскресить своих щенков и попала на видео

Собака в китайском городе Сучжоу, провинция Аньхой, раскопала могилу в попытке воскресить погибших щенков. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Владелец собаки по фамилии Цинь рассказал, что у нее случились осложнения при родах, в результате чего два щенка погибли.

Он поделился видеозаписями, на одной из которых видно, как собака отчаянно пытается раскопать могилу со щенками. Владелец животного отметил, что она предприняла пять или шесть попыток.

В конце концов, мать раскопала щенков и пыталась унести их. На видео собака стоит с телом щенка во рту. Хозяин успокаивает питомицу и осторожно забирает мертвое животное.

На другой записи видно, как мать лижет тела двух щенков, которых выкопала из земли. Собака скулит, а хозяин гладит ее.

Остались ли у собаки живые щенки, не уточняется.

Ранее сообщалось, что шестимесячный щенок из китайского города Сиань, провинция Шэньси, попытался раскопать могилу сбитого машиной брата в тщетной попытке разбудить его. Собаки были братьями и каждый день проводили вместе.