Щенок раскопал могилу в надежде разбудить погибшего брата

dailymail.co.uk

Шестимесячный щенок из китайского города Сиань, провинция Шэньси, попытался раскопать могилу сбитого машиной брата в тщетной попытке разбудить его. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В июле житель Сианя по фамилии Тун взял двух щенков аргентинского дога. Собаки были братьями и каждый день проводили вместе.

Вечером в понедельник, 23 ноября, Тун забыл закрыть входную дверь, и один из щенков сбежал из дома. На следующее утро Туну позвонил работающий поблизости охранник и сообщил, что ночью собаку сбила машина. «Охранник привез мне тело собаки, и я выкопал яму, чтобы похоронить ее. Оставшийся в живых щенок бросился в могилу и начал раскапывать ее. Я был очень тронут этим», — сказал китаец. Он снял произошедшее на видео.

Хозяин собак сообщил, что, когда щенок понял, что его брат погиб, он впал в депрессию и стал меньше играть.

Видео вызвало противоречивую реакцию пользователей соцсети Weibo, китайского аналога Twitter. Многие из них критиковали Туна за то, что он держит крупных и агрессивных собак, вопреки местному законодательству. Пользователи осудили владельца животных за то, что он позволял им гулять без поводка.

Некоторых зрителей растрогала показанная на видео сцена. Один из них написал: «Собаки — нежные животные».

В 2019 году власти Сианя запретили жителям заводить 33 породы собак, которые считаются агрессивными, в том числе аргентинских догов.

Ранее сообщалось, что домашняя собака в китайском городе Гуанъюань, провинция Сычуань, отчаянно пыталась разбудить погибшую под колесами автомобиля кошку и перетащила ее труп на обочину. Действия животного попали на видео, которое очевидец опубликовал в соцсети.