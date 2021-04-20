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Сотрудники Amnesty International обвинили организацию в расизме

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Фото: Jaap Arrens / Reuters

Восемь сотрудников британской правозащитной организации Amnesty International рассказали о собственном опыте расовой дискриминации на работе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад секретариата организации.

Согласно докладу, в организации наблюдается культура привилегированного отношения к белым. Были выявлены случаи явного расизма, в том числе когда старшие сотрудники использовали слово «негр». Также упоминается системная предвзятость, включая постоянные и необоснованные допросы чернокожих сотрудников и отстранение от проектов сотрудников из числа этнических меньшинств.

«Мы присоединились к Amnesty в надежде провести кампанию против нарушений прав человека, но вместо этого были разочарованы, осознав, что организация на самом деле помогла их укоренить», — заявила бывшая сотрудница организации Кэтрин Одукойя.

Представители обоих отделений британской правозащитной организации извинились и пообещали внести изменения.

В феврале 2018 года Amnesty International обвиняли в токсичности рабочей среды, в том числе упоминались издевательства над сотрудниками, публичные унижения и злоупотребление властью.

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