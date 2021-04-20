Телеведущая заметно похудела и раскрыла свой секрет

Звезда британского ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») Колин Нолан (Coleen Nolan) вернулась в программу после длительного отсутствия, связанного с пандемией коронавируса. Ее соведущие заметили, что женщина похудела, и попросили раскрыть секрет. Об этом сообщает The Mirror.

Нолан рассказала, что решила пересмотреть свои пищевые привычки и сесть на веганскую диету после того, как у ее сестер Линды (Linda) и Энн (Anne) повторно диагностировали рак. Телеведущая отметила, что у нее падает вес с тех пор, как она начала отказываться от пищи живого происхождения. Нолан в восторге от того, что чувствует себя «лучше, чем когда-либо в жизни».

Поначалу женщине тяжело было отказаться от молочных продуктов и шоколада в рационе, но со временем она привыкла к новой диете. «Я обновила свои вкусовые рецепторы. Теперь я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть», — заключила Нолан.

Соведущие программы искренне восхитились «фантастическим» внешним видом коллеги. Одна из женщин призналась, что почти не узнала Нолан из-за ее похудания.