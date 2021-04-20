Бывший геолог российской шахты стала моделью в 80 лет и прославилась

Российская пенсионерка, никогда не работавшая в модельном бизнесе, стала манекенщицей в 80 лет и прославилась в сети. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Жительница города Коркино Клавдия Конради рассказала, что до выхода на пенсию работала геологом шахты, а сейчас занимается огородом, слушает аудиокниги и читает стихи. Помимо этого, она ходит в театры, музеи и на прогулки по городу, любит путешествовать.

По словам пенсионерки, две недели назад ее внучка Екатерина Рейш предложила ей принять участие в фотосессии. Пожилая женщина согласилась и приехала на съемку в Челябинск на автобусе. «Хотелось показать, что не все бабушки сидят дома и вяжут носки, можно на пенсии жить по-другому», — призналась Конради.

Во время съемки пенсионерку запечатлели на улицах города в различных нарядах, например, она позировала на выходе из подъезда в жакете с золотым орнаментом и светлых брюках. Ее образ дополняли клатч, украшения и солнечные очки. На другом кадре Конради сфотографировали в серебристом пиджаке в черную полоску в старом лифте .

Несмотря на сложности во время съемки пожилая модель работала без перерывов и успела сменить около пяти разных образов. «Работать по два-четыре часа моделью не так просто, как кажется. Человек при параде, в макияже, ему нужно себя держать соответственно, но она говорила: "Нет, все в порядке, давайте дальше по плану"», — рассказала внучка женщины.

Рейш опубликовала фотографии в соцсетях и ее бабушке начали поступать предложения от журналистов об интервью. Тогда она решила создать для родственницы портфолио и отправить снимки в различные модельные агентства и модные журналы.

По информации издания, Конради надеется, что ей получится стать профессиональной манекенщицей. Женщина хочет принять участие в нескольких проектах, чтобы на полученные гонорары путешествовать по Европе.

В марте фото еще одной российской пенсионерки разместили в европейском модном журнале Vogue. 83-летняя жительница Челябинска Лидия Тучкова поучаствовала в семейной фотосессии вместе с родственницами по случаю 8 Марта. Автором съемки стала фотохудожница Саша Саматова.