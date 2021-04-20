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Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в супермаркете Нью-Йорка

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Кадр: NBCUniversal

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в продуктовом супермаркете в Уэст-Хемпстед (Нью-Йорк). В этот момент там находились более 200 посетителей. Об этом сообщает NBC.

Открывший огонь по сотрудникам магазина мужчина скрылся, запрыгнув в автобус. Его разыскивает полиция.

Очевидцы опознали в стрелявшем 30-летнего Габриэля ДеВитта Уилсона, он имел разрешение на работу в супермаркете, однако неизвестно, являлся ли его сотрудником. Мотивы преступника также неизвестны.

Жителей округа, где произошло нападение, призвали не выходить из дома до поимки подозреваемого. У супермаркета по-прежнему находятся десятки машин скорой помощи и полицейских.

Известно, что убитый — мужчина 49 лет, личности пострадавших не раскрываются.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка погибла из-за случая уличной стрельбы в американском Чикаго: машину, в которой она ехала, расстрелял неизвестный. Убийство произошло 18 апреля на подъезде к окну выдачи заказов ресторана быстрого питания McDonalds («Макдоналдс»).

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