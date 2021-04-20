Появление на фреске в российском храме чертей со смартфонами объяснили

Появление в храме в Тверской области фрески с чертями, держащими в руках смартфоны и ноутбуки, отражает дух времени с распространением интернет-зависимости. Такое объяснение дал исполняющий обязанности пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков, передает РИА Новости.

По словам Душенкова, отражать во фресках актуальные духу времени смертные грехи — обычная традиция. Он отметил, что в интернете и смартфонах нет ничего плохого, пока это не становится зависимостью.

«Интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается от реальной жизни, наносит вред своему здоровью и близким своим. Не случайно на исповедях люди обычно переживают и раскаиваются, что очень много времени уделяют интернету», — сказал протоиерей.

17 апреля стало известно, что на стене храма в деревне Николо-Малица Тверской области нарисованы черти со смартфонами и ноутбуками в руках. На фотографии одного из местных жителей видно, что на рисунке гаджеты есть только у чертей, а грешники при этом горят в огне. Как рассказала прихожанка, фрескам уже несколько лет, и их написал румынский иконописец Руслан Гебя. По ее словам, автор начал работу в 2010 году и старался изобразить все в соответствии духу времени.