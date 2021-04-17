В российском храме на фресках нарисовали чертей со смартфонами и ноутбуками

На стенах храма в деревне Николо-Малица Тверской области художник нарисовал чертей со смартфонами и ноутбуками в руках. На фреску обратил внимание один из местных жителей, пишет «Комсомольская правда».

Рисунки в храме выполнены в красно-черной гамме. На них можно различить, что гаджеты в руках держат только черти, а грешники при этом горят в огне. «Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм», — рассказала прихожанка, которая однажды застала мастера за работой.

Она отметила, что иконописец начал украшать храм в 2010 году и старался изобразить все соответственно духу времени. При этом посетители церкви, как уточнила прихожанка, реагируют на такие рисунки с воодушевлением. «Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», — подытожила женщина.