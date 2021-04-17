Россия
 
Последние новости
Медик предрек сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Moderna сократит поставки вакцины в Великобританию и Канаду
Украинец избил кондуктора и сбежал из автобуса через форточку
Россиянам перечислили признаки поддельного полиса ОСАГО
Добыча нефти в США обернулась экологической катастрофой
Раскрыт размер платы музыкантам за каждое прослушивание на Apple Music
Россиянам раскрыли критерии запрещенных в паспорте фото и отметок
Россиянам раскрыли способ спастись от сезонной аллергии
Украинские военные оценили свои силы на случай обострения конфликта в Донбассе
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском храме на фресках нарисовали чертей со смартфонами и ноутбуками

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал «Комсомольской правды»

На стенах храма в деревне Николо-Малица Тверской области художник нарисовал чертей со смартфонами и ноутбуками в руках. На фреску обратил внимание один из местных жителей, пишет «Комсомольская правда».

Рисунки в храме выполнены в красно-черной гамме. На них можно различить, что гаджеты в руках держат только черти, а грешники при этом горят в огне. «Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм», — рассказала прихожанка, которая однажды застала мастера за работой.

Она отметила, что иконописец начал украшать храм в 2010 году и старался изобразить все соответственно духу времени. При этом посетители церкви, как уточнила прихожанка, реагируют на такие рисунки с воодушевлением. «Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», — подытожила женщина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Интернет-зависимых ждёт ад: в храме под Тверью на фресках изобразили чертей со смартфонами и ноутбуками
Пришедшего на вакцинацию россиянина отправили получать благословение батюшки
В РПЦ заявили о невозможности передачи COVID-19 через хлеб и вино на причастии
В РПЦ призвали целовать только продезинфицированные иконы