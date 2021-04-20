Евросоюз поддержал обвинения Чехии в адрес России

Евросоюз (ЕС) поддержал обвинения Чехии в адрес России по поводу взрыва боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

«Евросоюз полностью поддерживает и солидарен с Чешской Республикой и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов», — говорится в тексте документа. Также там указывается, что ЕС «глубоко обеспокоен повторяющейся негативной тенденцией опасного пагубного поведения России в Европе».

Евросоюз призвал Россию прекратить деятельность, которая якобы нарушает «устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе».

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Такое решение стало ответной мерой на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.