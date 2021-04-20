В Нагорном Карабахе началась вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация препаратами от COVID-19 «Спутник V» и AstraZeneca началась на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 19 апреля. Сообщение об этом появилось на странице Министерства здравоохранения НКР в Facebook.

По информации ведомства, пока претендовать на инъекцию в регионе могут лишь пожилые люди, а также лица с хроническими заболеваниями. Первым вакцину от коронавируса получил 87-летний бывший министр геологии СССР академик Григорий Габриэлянц, проживающий в республике. Отмечается, что препарат в НКР поступил по распоряжению армянских властей. До конца года они планируют обеспечить прививкой до 20 процентов населения.

Коронавирусом на территории НКР с начала пандемии, по последним данным, заразились более 2,6 тысячи человек. Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» страна получила 8 апреля, ее объем составил 15 тысяч доз. Еще около 24 тысяч доз препарата AstraZeneca регион получил в конце марта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие. 27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.