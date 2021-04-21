Известный голливудский продюсер лишился проектов из-за абьюза на работе

Известный голливудский продюсер Скотт Рудин лишился ряда проектов и сотрудничества с кинокомпанией A24 из-за абьюза на работе. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что кинематографист приостанавливает работу над своими фильмами для стриминговых сервисов. Многие из его картин выпускала именно студия A24.

Рудин больше не будет заниматься такими проектами, как «Красное, белое и вода», «Макбет» и «Мужчины». При этом его имя останется в титрах завершенных лент «Французский вестник» и «Женщина в окне».

Ранее в апреле стало известно, что продюсер обвинен в жестоком обращении с коллегами. Бывшие сотрудники рассказали о взрывном характере 62-летнего кинематографиста, который швырялся в них картошкой и ноутбуками. Так, его экс-ассистент вспомнил, как однажды продюсер рассердился, что не смог попасть на нужный рейс, и разбил об руку помощника монитор. Экран раскололся, из-за чего мужчина начал истекать кровью и нуждался в срочной медицинской помощи.

Отмечалось, что в офисе Рудина постоянно царила напряженная атмосфера, а его самого называл настоящим монстром. Многие работники ночевали на работе и страдали от выпадения волос и язвы на нервной почве.