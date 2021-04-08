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Известный голливудский продюсер швырялся в сотрудников картошкой и ноутбуками

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Скотт Рудин
Скотт Рудин
Фото: Andy Clark BS / SV / Reuters

Известный голливудский продюсер Скотт Рудин обвинен в жестоком обращении с коллегами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Бывшие сотрудники рассказали о взрывном характере 62-летнего кинематографиста, который швырялся в них картошкой и ноутбуками. Так, его экс-ассистент вспомнил, как однажды продюсер рассердился, что не смог попасть на нужный рейс, и разбил об руку помощника монитор. Экран раскололся, из-за чего мужчина начал истекать кровью и нуждался в срочной медицинской помощи.

Отмечается, что в офисе Рудина постоянно царила напряженная атмосфера, а его самого называл настоящим монстром. Многие работники ночевали на работе, страдали от выпадения волос и язвы.

Бывшая коллега кинематографиста Кэролайн Руго рассказала, что он швырял в сотрудников ноутбуки и чашки. Еще один помощник признался, что однажды ему в голову прилетела печеная картошка. Райан Нельсон, который был ассистентом Рудина в 2018-2019 годах, заявил, что однажды продюсер швырнул в сотрудника степлер и назвал его дебилом.

Скотт Рудин — американский кинопродюсер и обладатель премии «Оскар» за фильм «Старикам тут не место». Среди других его работ — «Шоу Трумана», «Социальная сеть», «Девушка с татуировкой дракона» и «Сонная Лощина».

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