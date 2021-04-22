Шутка бортпроводника попала на видео и собрала миллионы лайков в сети

Стюард одной из американских авиакомпаний развеселил пассажиров словами о поддельных «сумочках» Gucci во время инструктажа о безопасности в полете. Видео и подробности истории опубликовал Mirror.

Во время объявления о технике безопасности на борту член экипажа, как обычно, рассказал о необходимости размещать ручную кладь под сиденьем кресла впереди, чтобы багаж пассажиров не угрожал их здоровью во время полета.

«Также нужно убрать сумки от Gucci. Нам неважно, сумка ли от Gucci или нет, она все равно должна оставаться под сиденьем. Особенно, если это фальшивая сумочка от Gucci. Вот, что с ней случится, когда мы достигнем высоты полтора километра — буквы "G" и "C" отвалятся, а ручка сломается, и вы доберетесь до места с сумкой "UCI"», — добавил он в шутку.

Видео было просмотрено почти миллион раз и получило около четырех тысяч комментариев в сети. Пользователи восхитились оптимизмом и чувством юмора члена экипажа. «Такие бортпроводники почему-то заставляют меня меньше бояться полета, это приносит мне комфорт», «Я летел с ним одним рейсом, он суперсмешной», «Если на моем рейсе не будет таких бортпроводников — я не хочу летать самолетами!» — написали они.