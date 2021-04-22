В американском меде нашли следы ядерных отходов

Ученые из американского колледжа Вильгельма и Марии нашли в меде, собранном на Восточном побережье США, следы ядерного оружия времен холодной войны. Их концентрация недостаточно высока, чтобы нанести вред человеку, сообщает Рopular Mechanics.

Ядерные отходы в меде удалось обнаружить случайно: аспиранты привезли в колледж образцы некоторых продуктов с востока страны, чтобы проверить уровень радиации в них. Оказалось, что в банке с медом содержатся слабые следы радиоактивного цезия-137. Этот изотоп является продуктом деления ядер в реакторах и ядерном оружии и одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы.

Ученые пришли к выводу, что частицы ядерного оружия осели на цветах, с которых пчелы собирают нектар. Всего специалистам удалось обнаружить 68 «загрязненных» банок меда из 122 протестированных экземпляров.

Холодной войной называется военное, экономическое и идеологическое противостояние двух блоков государств. Центром первого блока был СССР, второго — США. Эта конфронтация, длившаяся с 1946 по 1989 год, не была войной в полном смысле слова. Она сопровождалась гонкой вооружений, в том числе ядерных, периодически угрожавшей привести к третьей мировой войне.

В июле 2018 года сообщалось, что французские ученые обнаружили в калифорнийском вине радиоактивные изотопы. Ученые Национального центра научных исследований изучили красные и розовые вина, сырьем для которых послужил виноград, собранный в 2009-2012 годах. В вине, произведенном после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году, анализ показал наличие радиоактивного цезия-137.