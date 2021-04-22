Роспотребнадзор назвал лук вредным для некоторых людей

Для некоторых категорий людей репчатый лук может быть опасным. Об этом рассказали в петербургском управлении Роспотребнадзора, передает «Росбалт».

Продукт не стоит употреблять людям, страдающим заболеваниями пищеварительной системы. Он повышает кислотность желудочного сока. «Также этот овощ не рекомендуется при заболеваниях почек, печени, гастрите», — подчеркнули в ведомстве.

К выбору лука в магазине нужно подходить с ответственностью. Поверхность овоща должна быть сухой и твердой, запах слабым и не едким. На его шелухе не должно быть пятен и увлажненных участков. По информации Роспотребнадзора, чем светлее лук, тем более острым вкусом он обладает.

Ранее психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич заявила, что безопасными для здоровья считаются 200-300 граммов шашлыка. Эксперт отметила, что большие порции этого блюда могут негативно сказаться на работе поджелудочной железы, а также вызвать тяжесть в животе, вздутие, тошноту или метеоризм.