Умер фронтмен Bay City Rollers

Умер фронтмен шотландской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн. Об этом сообщает газета The Sun.

Остальные участники коллектива подтвердили внезапную кончину музыканта и выразили свои сожаления в связи со случившимся. Они пояснили, что 65-летний вокалист скончался в своем доме в Лондоне. Пока неизвестно, что именно послужило причиной смерти.

Бывший менеджер артиста Джон Маклафлан признался, что шокирован этой новостью. Он заявил, что разговаривал с Маккьюэном на прошлой неделе — он чувствовал себя отлично. Он также назвал фронтмена коллектива одним из самых трудолюбивых людей в музыкальной индустрии.

The Bay City Rollers собрались в 1969 году и стали одной из самых коммерчески успешных групп в середине 1970-х годов. Десять первых синглов музыкантов входили в UK Top Ten, а за все время существования они выпустили более десяти пластинок. Лес Маккьюэн присоединился к группе в конце 1973 года, а в 1978 покинул ее. Через три года коллектив прекратил свое существование.