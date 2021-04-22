Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека еще на пять лет

Госдума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченной по правам человека еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Москальковой на пост 1 апреля внес президент России Владимир Путин. Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый ЛДПР.

Москалькова занимает должность уполномоченного с апреля 2016 года, она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Перед этим Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

Москалькова — доктор юридических наук и философских наук, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке. В 1984-2007 годах она проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации