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Москалькову переизбрали уполномоченным по правам человека еще на пять лет

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Госдума переизбрала Татьяну Москалькову на должность уполномоченной по правам человека еще на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Москальковой на пост 1 апреля внес президент России Владимир Путин. Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый ЛДПР.

Москалькова занимает должность уполномоченного с апреля 2016 года, она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Перед этим Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия».

Москалькова — доктор юридических наук и философских наук, заслуженный юрист РФ, генерал-майор милиции в отставке. В 1984-2007 годах она проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации

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