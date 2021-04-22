Дорогой iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 12 Pro снизилась до 81 тысячи рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, стартовый iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт можно приобрести в России минимум за 81 240 рублей. «На старте в прошлом году премиальный iPhone 12 Pro было сложно купить из-за дефицита, компания не успела выпустить его в нужном количестве», — отметили журналисты.

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Рекордно подешевевший смартфон был оценен на старте продаж в 100 тысяч рублей. При этом на сайте компании данная цена сохранилась даже спустя полгода после появления модели в продаже. Специалисты связывают удешевление с тем, что дефицит iPhone прекратился и девайсы стали доступны на рынке в необходимом количестве.

Также в сообщении говорится, что компромиссный и самый дешевый актуальный iPhone тоже подешевел. Минимальная стоимость iPhone 12 mini на российском рынке составила 57 120 рублей. На сайте компании и у официальных партнеров аппарат с 64 гигабайтами встроенной памяти доступен за 70 тысяч рублей.

Вышедший в октябре iPhone 12 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру разрешением 12 мегапикселей с лидаром.

20 апреля Apple провела весеннюю презентацию, на которой представила iPhone 12 в новом цвете. Аппараты iPhone 12 и 12 mini стали доступны в фиолетовом оформлении. Более дорогие телефоны серии — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — остались в прежних цветах.