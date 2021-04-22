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122 иностранцам закрыли въезд в Россию на 40 лет после несогласованных акций

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Для 122 иностранных граждан, которые приняли участие в несогласованных акциях в Москве, закрыли въезд в страну на 40 лет. Об этом в четверг, 22 апреля, заявил начальник столичного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Сергиенко, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что соответствующее решение в отношении иностранцев было принято на основании пункта 1 части 1 статьи 27 Федерального закона 114 «О порядке въезда, выезда».

При этом, в каких именно протестных мероприятиях участвовали указанные граждане, представитель ведомства не уточнил.

Накануне, 21 апреля, в России состоялись несанкционированные акции протеста. По данным МВД, число протестующих в 29 городах России достигло 14,4 тысячи человек. Ведомство призывало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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