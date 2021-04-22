На Украину прибыли три военно-транспортных самолета НАТО

За последние три дня на Украину прибыли по меньшей мере три военно-транспортных самолета НАТО. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщило агентство «Интерфакс — Украина» со ссылкой на данные западных авианаблюдателей, отследивших маршрут по сигналам бортовых транспондеров.

В Киев с американской базы в немецком Штутгарте, где размещается штаб Европейского командования вооруженных сил США, прилетел C-130J Hercules, из Великобритании — Bae 146-200. Тяжелый транспортник C-17 Globemaster III ВВС Канады совершил посадку во Львове.

Кроме того, зафиксирован полет из США во Львов самолета компании Omni Air International, которая предоставляет чартерные услуги Пентагону. Всего со 2 по 12 апреля военные самолеты НАТО выполнили, по крайне мере, шесть рейсов на Украину.

Ранее сообщалось, что около 64 процентов жителей Украины полностью или частично поддерживают идею о необходимости вступления в НАТО. Таковы результаты опроса Украинского института будущего. По данным исследования, полностью поддерживают идею вступления в НАТО 43 процента украинцев, скорее поддерживают — 21 процент. Резко против выступают 12 процентов граждан, скорее против — семь.