Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео

Дрон иранского Корпуса стражей исламской революции заснял боевую технику ВМС США, которая базируется на палубе авианосца USS Dwight D Eisenhower в акватории Ормузского пролива. Об этом сообщает «Российская Газета».

На видео попали более десяти американских истребителей-бомбардировщиков, среди которых замечены бомбардировщики F/A-18E/F Super Hornet, три вертолета и другая мелкая техника.

В авиационную группу авианосца входят 90 самолетов и вертолетов. Истребители «Супер Хорнет» обладают высокой боевой живучестью и низкой заметностью.

Ормузский пролив является одним из самых стратегически важных мест в мире. Он соединяет Персидский залив с Оманским. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться



