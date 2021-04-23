Россия ограничит заключение договоров дипмиссиями недружественных государств

Россия ограничит заключение договоров дипмиссиями, консульскими учреждениями и представительствами органов власти недружественных государств. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, число трудовых соглашений и иных гражданско-правовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации, которые смогут заключать представительства недружественных государств, будет ограничено. Точное их количество будет определять правительство России, при необходимости российские власти смогут устанавливать полный запрет на подобные действия. При этом договоры, которые были заключены до вступления в силу данного указа, количество которых превышает определенное правительством России, подлежат прекращению.

Ранее Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.