Зимбабве для борьбы с экономическим кризисом решило убивать слонов

Власти Зимбабве в рамках борьбы с экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса, решили продавать лицензии на убийство слонов, сообщает CNN.
Из-за ограничений на международные поездки по всему миру в стране резко упали доходы от туризма. Африканское государство хочет частично компенсировать их с помощью отстрела. Предполагается, что в этом году будет выдано не менее 500 лицензий.
Каждая лицензия обойдется в 10-70 тысяч долларов, то есть заработать предполагается несколько десятков миллионов долларов. Представитель Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво отметил, что такой доход позволит хотя бы платить зарплату сотрудникам ведомства.
В общей сложности популяция слонов в стране достигла 100 тысяч особей. В последние годы число несчастных случаев, связанных с ними, увеличилась. В том числе в некоторых из них были погибшие.
Зоозащитники раскритиковали планы Зимбабве, подчеркнув, что такая практика может привести к увеличению количества несчастных случаев. По их мнению, животные могут начать мстить за своих сородичей.
Зимбабве не первая африканская страна, которая решила поправить собственную экономику с помощью слонов. В декабре прошлого года о таких же планах сообщила Намибия. Однако в этом случае речь шла о продаже, а не об отстреле.
В последние десятилетия популяция слонов в Африке сократилась, в том числе из-за случаев браконьерства, однако на юге континента их количество, напротив, выросло.