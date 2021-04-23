Зимбабве для борьбы с экономическим кризисом решило убивать слонов

Власти Зимбабве в рамках борьбы с экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса, решили продавать лицензии на убийство слонов, сообщает CNN.

Из-за ограничений на международные поездки по всему миру в стране резко упали доходы от туризма. Африканское государство хочет частично компенсировать их с помощью отстрела. Предполагается, что в этом году будет выдано не менее 500 лицензий.

Каждая лицензия обойдется в 10-70 тысяч долларов, то есть заработать предполагается несколько десятков миллионов долларов. Представитель Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво отметил, что такой доход позволит хотя бы платить зарплату сотрудникам ведомства.

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В общей сложности популяция слонов в стране достигла 100 тысяч особей. В последние годы число несчастных случаев, связанных с ними, увеличилась. В том числе в некоторых из них были погибшие.

Зоозащитники раскритиковали планы Зимбабве, подчеркнув, что такая практика может привести к увеличению количества несчастных случаев. По их мнению, животные могут начать мстить за своих сородичей.

Зимбабве не первая африканская страна, которая решила поправить собственную экономику с помощью слонов. В декабре прошлого года о таких же планах сообщила Намибия. Однако в этом случае речь шла о продаже, а не об отстреле.

В последние десятилетия популяция слонов в Африке сократилась, в том числе из-за случаев браконьерства, однако на юге континента их количество, напротив, выросло.