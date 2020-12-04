Африканская страна решила устроить распродажу слонов

Намибия собирается устроить распродажу слонов из-за роста численности их популяции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство окружающей среды этой африканской страны.

Властям Намибии необходимо снизить численность слонов в стране на фоне засухи. Из-за нее животные столкнулись с дефицитом пищи, что увеличило риск их столкновений с местными фермерами в борьбе за урожай. «Если соблюдаются международные законы, слоны могут экспортироваться», — пишет агентство.

Заявки на слонов можно подать до 29 января 2021 года. Животных планируют продавать родственными группами. Тем, чьи заявки удовлетворят, придется самостоятельно покрыть расходы на отлов и транспортировку слонов.

В целом, в последние десятилетия популяция этих животных в Африке снизилась из-за браконьерства на востоке и в центральной части континента. Однако на юге Африки число особей увеличилось, что привело к вытеснению животных, которые вынуждены вторгаться на территории фермерских угодий. Согласно данным из открытых источников, поголовье слонов в Намибии достигает 22 тысяч, в Замбии их насчитывается 26 тысяч, в Зимбабве — 85 тысяч, в Ботсване — 130 тысяч.