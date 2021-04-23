Флейтистке вернули оставленную в такси дорогую флейту девять лет спустя

Жительнице американского города Бостон, штат Массачусетс, вернули дорогую флейту, которую она оставила в такси девять лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время учебы в школе Хайди Слакер (Heidi Slyker) копила деньги на флейту стоимостью 13 тысяч долларов (976,8 тысячи рублей). Она играла в Филармоническом оркестре Новой Англии.

В 2012 году Слакер забыла инструмент на заднем сиденье такси, когда ехала с работы домой. После этого ей пришлось покинуть оркестр, так как единственная замена, которую она могла себе позволить, имела неподходящий звук. Слакер подчеркнула, что потеря флейты была сопоставима с ампутацией части тела.

Флейтистка воссоединилась с потерянным инструментом после того, как 9 апреля 2021 года водитель такси принес флейту на оценку в музыкальный магазин. Сотрудник магазина вспомнил заявление Слакер об утере флейты и вызвал полицию. Мужчина заявил полицейским, что купил флейту у незнакомца.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что продать флейту в магазин пытался тот же человек, который находился за рулем такси, в котором Слакер забыла ее.

19 апреля флейта вернулась к хозяйке. «Я не могла поверить в это. Я была очень взволнована. Никогда не думала, что увижу ее снова», — заявила Слайкер.

Она подчеркнула, что рада, что инструмент не пострадал. Но из-за того, что флейту неправильно хранили, владелице придется заплатить около двух тысяч долларов (150,2 тысячи рублей), чтобы вернуть ее в прежнее состояние.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, музыкант забыл антикварную бесценную скрипку в электричке. Мужчина обратился к общественности с просьбой вернуть скрипку.