Будущие родители устроили вечеринку со взрывчаткой и перепугали соседние города

В США будущие родители устроили вечеринку со взрывчаткой и перепугали жителей соседних городов, принявших взрыв за землетрясение. Об этом сообщил телеканал NBC 10 Boston.

Пара узнала пол ребенка и решила отпраздновать знаменательное событие детонацией 36 килограммов взрывчатки бренда Tannerite — ее обычно используют для упражнений по стрельбе. Необычная вечеринка прошла на карьере, расположенном на границе штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс.

Однако взрыв был такой силы, что сотряс дома в близлежащих городах: со стен попадали картины, и треснул фундамент нескольких зданий. Расследование инцидента продолжается, однако, по данным полиции, пара использовала разрешенный вид взрывчатки и получила пропуск на территорию карьера. Сейчас правоохранители решают, предъявлять ли им обвинение и требовать ли компенсацию за нанесенный взрывом ущерб. Также полиция сообщила пол ребенка, в честь которого устроили «взрывную» вечеринку, — это мальчик.

Ранее сообщалось, что члены наркокартеля использовали беспилотники, чтобы сбросить взрывчатку на полицейских в мексиканском штате Мичоакан. В результате нападения двух офицеров ранили. Отмечается, что они были направлены на расчистку дорог, заблокированных криминальными силами.