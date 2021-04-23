Появились кадры с места катастрофы самодельного самолета в российском регионе

В сети появились кадры с места катастрофы самодельного самолета, в которой погибли два человека — 55-летний Юрий Борисенко и 70-летний Сергей Самарский. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах изображен разбившийся самолет, а также работающие рядом сотрудники экстренных служб.

По информации Mash, Борисенко и Самарский самостоятельно построили самодельный летательный аппарат. Они арендовали ангар возле аэропорта, а также получили разрешения на полеты.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет упал в Черемховском районе Иркутской области возле поселка Рысево.