Работавшая три года в плену у иностранцев туристка засудила похитителей

Владельцы ресторана в Австралии заставили туристку из Филиппин работать на них бесплатно, позже девушке удалось сбежать из плена и засудить своих похитителей. Об этом пишет Daily Mail.

В 2013 году Шейла и Джошуа Макалир (Sheila и Joshua McAleer) обманом заманили туристку с Филиппин на работу — после приезда девушки пара сделала ей паспорт и трехмесячную визу, по которой иностранка не имела права трудоустраиваться в другое место.

Австралийцы заявили девушке, что она задолжала им большую сумму денег, так как прошла медицинское лечение в местной больнице. Помимо этого они угрожали ей проблемами с полицией и пугали, что могут навредить ее семье на Филиппинах. Иностранка три года бесплатно работала у четы Макалир в их семейном ресторане и доме.

В 2016 году туристке удалось сбежать из плена и скрыться у знакомого. Девушка решила подать в суд на своих похитителей. «Я чувствовала себя рабыней, но не могла ничего возразить. У меня не было сил изменить ситуацию», — так в суде прокомментировала она случившееся.

Супруги Макалир признали себя виновными в нескольких преступлениях, в том числе в незаконном укрывательстве иностранного гражданина и в составлении ложных показаний для получения пособий по здоровью. Пара предложила компенсацию туристке в размере 70 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей).

Решение суда по делу будет вынесено в июне. Австралийцам грозит до десяти лет тюремного заключения.

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