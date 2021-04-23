В телешоу разыграли нападения террористов на знаменитостей и возмутили зрителей

Иракский телеканал показал шоу, в котором были разыграны нападения боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на знаменитостей. Как сообщает Arab News, передача крайне возмутила зрителей.

В программе под названием Tanb Raslan знаменитостей приглашали посетить дома семей, которые якобы бежали с территорий, в прошлом захваченных боевиками ИГ. Когда они приезжали на место, на них устраивали засаду переодетые в террористов актеры.

Знаменитостям завязывали глаза и прикрепляли к телу фальшивые бомбы, похожие на те, которые используют террористы-смертники. Сами звезды не знали, что нападение было частью телешоу. Поэтому, пока камера снимала происходящее, они эмоционально реагировали на действия террористов.

Так, иракский футболист Алаа Мхави (Alaa Mhawi) не смог сдержать слез и умолял сохранить ему жизнь, а 58-летняя иракская актриса Нессма (Nessma) потеряла сознание после того, как к ней привязали фальшивый пояс со взрывчаткой.

Розыгрыши с участием знаменитостей популярны в Ираке, однако эта программа вызвала критику, так как насилие со стороны экстремистов по-прежнему остается реальной угрозой для страны.

По неофициальным данным, телешоу спонсируется государственной военизированной группировкой, которая помогала в борьбе с ИГ и их ликвидацией в иракских городах. По сюжету телешоу звезд, которые якобы были захвачены террористами, спасали те же солдаты, которые участвовали в реальных боевых действиях.