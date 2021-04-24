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В России выявили 8828 новых случаев коронавируса

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Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 8828 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 753 789. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8828
случаев заражения коронавирусом
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (2541), Санкт-Петербурге (689) и Московской области (596). Меньше всего — в Республике Тыва (1) и Магаданской области (2).

За сутки зафиксировано 399 летальных исходов, общий показатель смертей составил 107 900.

Суточное количество выздоровлений составило 9254, общее — 4 380 468.

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