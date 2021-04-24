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Раскрыта категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова раскрыла категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию по старости. Об этом она рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

Сенатор отметила, что таким правом обладает один из родителей, занимающихся воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. В данном случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, а мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть как минимум 15 лет стажа, а у мужчины — не менее 20 лет.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, каким категориям россиян повысят пенсию с 1 мая. По ее словам, с мая на выплату индексированной пенсии могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность несколько месяцев назад. Кроме того, с 1 мая получить дополнительные социальные выплаты могут члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

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