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Вирусолог сравнил индийский штамм коронавируса с мемом

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Информация о более «противных» штаммах коронавируса распространяется как мем в интернете, так случилось и с индийской разновидностью вируса, но причин для паники нет, заявил профессор кафедры вирусологии МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

«Когда будет мало вируса среди нас, в популяции, тогда будет мало новых штаммов. Пока "суперугрозы" никакой нет, штаммы все время возникают, они бывают разные по свойствам», — отметил он. Аграновский добавил, что эпидемия еще не закончилась и нужно быть особенно осторожными.

Комментируя опасность индийского штамма COVID-19, вирусолог сказал, что его потенциал не понятен в полной мере, поэтому об очередной мировой угрозе говорить пока не приходится.

Ранее индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Согласно заявлениям, мутации обнаруживаются примерно в 15-20 процентах образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

В Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не был выявлен данный штамм коронавируса, имеющий двойную мутацию.

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