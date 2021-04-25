В России прошел ажиотаж на вторичное жилье

В России прошел ажиотаж на рынке вторичного жилья, эксперты наблюдают стагнацию цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно исследованиям, за последний месяц в 16 российских городах цены на квартиры не выросли более чем на два процента, говорится в данных ЦИАН. Небольшой спрос, по оценкам компании «Этажи», все еще наблюдается в Новосибирске, Саратове, Сургуте, Петербурге и Москве.

Рынок восстанавливается от ажиотажа, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его мнению, замедление растущих цен на квартиры свидетельствует о том, что они подошли к пределу платежеспособного спроса.

Эксперты полагают, что стоимость жилья не будет расти в ближайшие месяцы. Объем предложений на вторичном рынке стал увеличиваться.

21 апреля эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал» Сергей Дроздов заявил, что темпы роста цен на жилье в России замедлились временно, пауза носит технический характер. Он полагает, что в случае продления программы льготной ипотеки следует ожидать новой волны роста цен на жилье в России.