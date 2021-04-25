Российские производители оценили возможный запрет импорта чешского пива

Возможное ограничение импорта чешского пива на российском рынке не отразится в негативном ключе на индустрии, заявил исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, внутреннее производство составляет восемь миллиардов литров в год. «Из Чехии мы импортируем примерно 50 миллионов литров. Вот сравните восемь миллиардов и 50 миллионов литров. Импорт — это доля процента. Поэтому никакой проблемы нет», — отметил эксперт.

Лебедев добавил, что Чехия, в отличие от Германии, не является основным экспортером пива в Россию. Он подчеркнул, что более весомый ущерб индустрии нанесет уход с рынка пивного хмеля из Чехии.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России сообщил, что власти страны задумались о возможности ввести экономические санкции в отношении Чехии в ответ на высылку российских дипломатов из Праги. По словам собеседников издания, речь идет об ограничении импорта ряда чешских товаров, в частности пива.

18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики. Власти Чехии посчитали, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.