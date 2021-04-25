Американский беспилотник атаковали вблизи границы с Россией

Один из двух американских военных беспилотников, совершавших 24 апреля разведку в 20 километрах от границы между Россией и Украиной, был атакован с неизвестных позиций и вынужден вернуться на базу. Об этом пишет издание «МК».

Как отмечает издание, беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 вылетел на патрулирование Черного моря, после чего совершил заход в воздушное пространство Украины в Донбассе. Через некоторое время после этого он внезапно подал сигнал «потеря связи», развернулся и направился к месту постоянной дислокации.

Отмечается, что после инцидента в российских социальных сетях развернулась дискуссия о причинах произошедшего. В свою очередь, военный эксперт Александр Михайловский в разговоре с изданием предположил, что работе аппарата могли помешать российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ).

«Похоже, что этот "Глобал Хоук", который прилетел к нашим границам, как раз попал под действие РЭБ и поэтому подал сигнал о потере связи. Он не разбился только потому, что оператор сразу же переключился на запасную частоту», — сказал специалист.

Он предположил, что таким образом российские военные наглядно продемонстрировали «красную черту», о которой неоднократно говорил Кремль в своих заявлениях относительно политики Вашингтона. «Подойдете ближе — будут проблемы. Не хотел бы предполагать, какие именно системы были в этом задействованы, но скажу, что у нас таких много», — заключил Михайловский.

О полете двух беспилотников Военно-воздушных сил США вблизи границы с Россией стало известно 24 апреля. В сеть были выложены снимки, демонстрирующие траекторию полета дронов на высоте в 15 километров. Представители Министерства обороны России пока никак не прокомментировали инцидент.